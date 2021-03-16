Недавно популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина прибыла в львовский шоурум One:One, представив коллекцию собственного бренда одежды для дома Mashsh.

2 года назад телеведущая Маша Ефросинина представила собственный бренд одежды Mashsh. Знаменитость призналась, что желание создать бренд одежды для досуга появилось благодаря самим женщинам. Ее одежда не люксовая, не эксклюзивная только для некоторых женщин, она массовая – для всех украинок.

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Все ткани и фурнитуру выбирали в Италии, а производство было налажено в Украине. Все вещи очень удобны, элегантные и стильные. Облегающие лосины и леггинсы с высокой талией, футболки и майки oversize, пижамы и еще множество очень удобных вещей.

Образ Маши Ефросининой

На презентации Маша Ефросинина очаровала всех стильным образом. Она предстала перед камерой в трендовой белой рубашке с массивным воротником и большими рукавами. Дополнила свой образ Маша бордовыми широкими кожаными брюками с поясом и лоферы Gucci.

Волосы знаменитость уложила ровно, а на лице сделала любимый макияж. Маша нанесла коричневые тени на веки и подвела их черной подводкой, губы накрасила помадой коричневого цвета. На камеру телеведущая мило улыбалась на фоне баннера собственного бренда.

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В посте Маша Ефросинина выразила свою большую любовь во Львов и рассказала поклонникам, какие ассоциации у нее вызывает этот город.

"Львов для меня особый город: он один из первых 5 лет назад пришел слушать "Ты у себя одна". Львов первый приходит на ум, когда я думаю о Рождестве. Во Львове я впервые по-настоящему почувствовала праздник Николая, приехав сюда с премьерой фильма "Приключения S Николая". Из львовского One:One впервые поступило предложение разместить Mashsh для продажи оффлайн", – написала Маша Ефросинина.

До появления киевского шоурума, Львов был единственным в Украине, где вещи Mashsh можно было щупать, примерять и влюбляться в них! За это Маша Ефросинина благодарна основательнице шоурума One One Миле Бараевой.

"Когда Мила сказала, что у меня есть минут 20 для приветственной речи, я подумала, что это очень много, но, начав рассказывать о каждой нашей вещи, я потеряла счет времени – оказывается за 2 года у наших пижам, туник, одежды для сна и отдыха появилось столько историй и открытий, что я вполне могу и с ними отправляться в турне. Потому что все они о нас с вами, дорогие девочки! Незабываемый вечер! Спасибо, Львов и нереальные львовянки", – написала Маша Ефросинина .

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