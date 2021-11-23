В 2018 году на своем ютуб-канале Маша Ефросинина запустила собственный формат интервью "Экзамен". Его особенность заключается в том, что на вопросы, которые написаны на листах в виде сердечек, отвечает не только приглашенный гость, но и сам интервьюер.

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Тогда в декабре, 3 года назад, первой героиней стала fashion-фотограф Соня Плакидюк. За все это время Маша Ефросинина пригласила к себе всех возможных украинских знаменитостей и записала десятки интервью.

Сейчас на ютуб-канале знаменитости полмиллиона подписчиков. По этому случаю Маша Ефросинина опубликовала сообщение, в котором поблагодарила людей, которые не позволили ей сойти с дистанции.

"Меня угнетало ощущение, что это никому не нужно. И что один эфир в телевизоре на 4 – 6 миллионов зрителей никогда не сможет замениться таким же ощущением от просмотров на ютубе. А мои соратники верили – в меня и в наше дело. Порой они просто уговаривали меня приезжать на съемку. Благодаря им, в моменты, когда мне хотелось все свернуть, я этого не делала – не могла предать их веру", – отметила знаменитость.

На снимках телеведущая позирует в стильном черном костюме от парижского бренда Jatual Paris, который создали двое друзей дизайнеров из Украины. Изделие состоит из юбки миди фасона русалка и рубашки, которую знаменитость дополнила поясом на талии, а верхние пуговицы расстегнула, обнажив плечи.

Стильный аутфит Маша Ефросинина дополнила черными босоножками и массивными золотыми украшениями. Как всегда, на лице телеведущей сиял эффектный макияж. Взгляд подчеркивали коричневые тени и массивные черные стрелки, а губы – розовая помада.



Стильный образ Маши Ефросининой / Фото из инстаграма телеведущей



Стильный образ Маши Ефросининой / Фото из инстаграма телеведущей



Стильный образ Маши Ефросининой / Фото из инстаграма телеведущей