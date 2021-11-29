41-летняя телеведущая Маша Ефросинина постоянно находится под вспышкой фотокамер, поэтому любит примерять на себе стильные аутфиты. Гардероб знаменитости преимущественно составляют блузы, брюки и костюмы, а также роскошные платья.

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Накануне украинская телезвезда снялась в фотосессии, ради которой примерила роскошный аутфит. Фотографом стала знаменитая Соня Плакидюк, а вот изделие Маша примерила от своей подруги и главной стилистки страны Ольги Слонь.

Знаменитость составляет аутфиты для звезд таких популярных шоу, как "Маскарад", "Танцы со звездами", "Голос страны". В своем недавнем интервью 24 каналу балерина Екатерина Кухар отметила, что если команда стилистов во главе с Ольгой Слонь за что-то берется, то все будет просто безупречно и ни одна деталь не останется без их внимания.

Образ Маши Ефросининой

Маша Ефросинина надела черное длинное платье с коротким рукавом в цветочном принте. Платье украшено глубоким разрезом на ноге, что придает ему особый шик.

Платье от бренда Dresstoimpress, который основала Ольга Слонь идеально подойдет для рабочего дня в офисе, для прогулки с друзьями, для романтического свидания или гламурной вечеринки.

Эффектный аутфит Маша дополнила высокими черными сапогами на каблуке и собранной прической в пучок. Перед фотографом Соней Плакидюк телеведущая кокетливо позировала и отметила, что такие стильные фото сделала всего лишь за 5 минут.



Стильный образ Маши Ефросининой / Фото из инстаграма телеведущей



Стильный образ Маши Ефросининой / Фото из инстаграма телеведущей



Стильный образ Маши Ефросининой / Фото из инстаграма телеведущей