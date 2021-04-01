В клетчатом пальто с охапкой цветов: Маша Ефросинина поразила безупречным образом – фото
Телеведущая Маша Ефросинина в очередной раз поразила своих поклонников стильным образом. Звезда показала весенний образ в клетчатом пальто с огромной охапкой тюльпанов.
Источник:инстаграм Маши Ефросининой
Маша Ефросинина уже давно стала украинской иконой стиля, ведь она заметно отличается от других своим безупречным стилем.
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Телеведущая активно ведет свою страницу в инстаграме, где рассказывает о своей жизни и делится с поклонниками стильными аутфитами.
Образ Маши Ефросининой
Знаменитость сделала фото в зеркале в сером клетчатом пальто. Под низ Маша надела черное короткое платье, а свой образ дополнила минималистичной кожаной сумкой с серебряными камнями.
Фото в лифте телеведущая сделала с охапкой фиолетовых тюльпанов. Ефросинина распустила волосы и сделала безупречный макияж. Она накрасила веки коричневыми тенями, а губы – персиковой помадой. Маша Ефросинина не стала утяжелять образ массивными аксессуарами, выбрав лаконичные серебристые кольца на пальцах.
В комментариях поклонники отметили, что телеведущая очень красивая и стильная, а от ее фото невозможно отвести взгляд.
Образ Маши Ефросининой / Фото с инстаграма
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