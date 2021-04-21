Украинская телеведущая Маша Ефросинина умеет и любит стильно одеваться. Как правило, знаменитость публикует изысканные аутфиты, состоящие из платьев, жакетов, блузок и кожаных брюк. На этот раз она опубликовала стильный образ в котором можно отправиться на прогулку по городу или парку.

Самое модное сочетание цветов этой весной – салатовый и фиолетовый. Таким приемом раньше пользовалась немецкая инфлюэнсер Леони Ханне, а сейчас решила на себе примерить яркие цвета Маша Ефросинина.

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Перед камерой знаменитость позировала в салатовой водолазке необычного фасона. Дополнили образ фиолетовые брюки с карманами.

"Моя терапия – цвет", – написала телеведущая.

Сочетание салатовой водолазки и фиолетовых брюк оказалось удачным. Главными цветами 2021 года считаются серый PANTONE 17-5104 Ultimate Gray и яркий желтый PANTONE 13-0647 Illuminating, впрочем, в этом сезоне модницы больше отдают предпочтение именно зеленому.

Помимо главных цветов, институт цвета Pantone назвал самые модные оттенки сезона весна - лето 2021. Среди представленных оттенков найдется лаймовый Lime Zest. Именно такого цвета Маша Ефросинина выбрала водолазку.

Свой образ телеведущая дополнила серебристой цепочкой. Волосы Маша накрутила в легкие локоны и закрепила часть из них сзади заколкой. На лице звезда сделала насыщенный макияж.

Она нарисовала веки сиреневыми тенями, черным лайнером и подчеркнула мейк коричневой помадой.

Пользователи поставили своей любимице тысячи предпочтений и написали множество комментариев.

"Фигура просто супер";

"Выглядите шикарно";

"Прекрасная Маша";

"Классное сочетание цветов";

"Идеальная женщина. Обожаю вас".

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