Маша Ефросинина показала, как выглядит латексное платье до того, как его обрабатывают спреем

В конце июля украинская телеведущая Маша Ефросинина сообщила своим читателям, что стала одной из жюри шоу "Маскарад". Пока идут съемки второго сезона, знаменитость не только делится со своими поклонниками стильными образами, но и раскрывает модные секреты, о которых мало кто догадывался.

В начале года Маша Ефросинина дебютировала в новом амплуа шутницы и тренера юмористической команды "Лиги смеха", а сейчас ее пригласили присоединиться к звездному жюри шоу "Маскарад". Вместе с украинскими знаменитостями телеведущая будет пытаться угадать, кто скрывается за костюмом культового персонажа или фольклорного героя.

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Но пока новый сезон развлекательного шоу приходится ждать, Маша Ефросинина делится с подписчиками в своем инстаграме интересным закулисьем.

В своих инстаграм-сторис звезда сравнила фото латексного платья. Оказывается, обтягивающее латексное платье обмазывают специальным спреем, после которого оно приобретает насыщенный цвет и презентабельный вид.



Латексное платье смазывают специальным спреем / Фото из инстаграм-сторис



Маша Ефросинина показала сравнение платья до и после того, как его обработали спреем / Фото из инстаграм-сторис

Латекс – материал эффектный, но не самый простой в носке. Прежде чем создавать такой эффектный образ надо быть готовым к тому, что изделие несет серьезное испытание.

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Надевая латексное платье приходится столкнуться с повышенным потоотделением, возможной аллергией и натиранием. Последний вариант в инстаграм-сторис показала Маша Ефросинина. Ведущая опубликовала видеоролик с натиранием на руках, впрочем отметила, что готова идти на жертвы, чтобы красиво выглядеть.

Не надо присылать сожаления, я прекрасно отдаю себе отчет во всех последствиях своих луков. Спросите любую девочку, которая хотя бы раз одевалась на выход, если ты не во вьетнамках и балахоне, ты не можешь быть расслабленной. Мне просто важно иногда напоминать вам, что за идеальной картинкой всегда есть неидеальная реальность,

– написала Маша Ефросинина в инстаграм-сторис.

В очередном выпуске шоу "Маскарад" Маша предстанет перед зрителями в латексном платье черного цвета. Свой образ она дополнила черными минималистичными босоножками. Стилисты завязали волосы в хвост, а визажисты нанесли на лицо коричневые тени, черные стрелки и накрасили губы нюдовой помадой.



Стильный образ Маши Ефросининой / Фото из инстаграм-сторис