В начале года Маша Ефросинина дебютировала в новом амплуа шутницы и тренера юмористической команды "Лиги смеха", а сейчас ее пригласили присоединиться к звездному жюри шоу "Маскарад". Вместе с украинскими знаменитостями телеведущая будет пытаться угадать, кто скрывается за костюмом культового персонажа или фольклорного героя.

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Но пока новый сезон развлекательного шоу приходится ждать, Маша Ефросинина делится с подписчиками в своем инстаграме интересным закулисьем.

В своих инстаграм-сторис звезда сравнила фото латексного платья. Оказывается, обтягивающее латексное платье обмазывают специальным спреем, после которого оно приобретает насыщенный цвет и презентабельный вид.



Латексное платье смазывают специальным спреем / Фото из инстаграм-сторис



Маша Ефросинина показала сравнение платья до и после того, как его обработали спреем / Фото из инстаграм-сторис

Латекс – материал эффектный, но не самый простой в носке. Прежде чем создавать такой эффектный образ надо быть готовым к тому, что изделие несет серьезное испытание.

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Надевая латексное платье приходится столкнуться с повышенным потоотделением, возможной аллергией и натиранием. Последний вариант в инстаграм-сторис показала Маша Ефросинина. Ведущая опубликовала видеоролик с натиранием на руках, впрочем отметила, что готова идти на жертвы, чтобы красиво выглядеть.

Не надо присылать сожаления, я прекрасно отдаю себе отчет во всех последствиях своих луков. Спросите любую девочку, которая хотя бы раз одевалась на выход, если ты не во вьетнамках и балахоне, ты не можешь быть расслабленной. Мне просто важно иногда напоминать вам, что за идеальной картинкой всегда есть неидеальная реальность,

– написала Маша Ефросинина в инстаграм-сторис.

В очередном выпуске шоу "Маскарад" Маша предстанет перед зрителями в латексном платье черного цвета. Свой образ она дополнила черными минималистичными босоножками. Стилисты завязали волосы в хвост, а визажисты нанесли на лицо коричневые тени, черные стрелки и накрасили губы нюдовой помадой.



Стильный образ Маши Ефросининой / Фото из инстаграм-сторис