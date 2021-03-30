Телезвезда Маша Ефросинина появилась на мероприятии с украинскими знаменитостями. Для выхода она выбрала трендовые вещи, совместив удлиненный пиджак с обтягивающими штанами карамельного цвета.

41-летняя Маша Ефросинина разбирается в моде и славится своей любовью к премиальным мировым брендам – Prada, Gucci, Louis Vuitton и другим. Она часто пополняет свой гардероб трендовыми новинками и радушно демонстрирует их на публике. Для последнего публичного появления ведущая выбрала изысканный аутфит в деловом стиле.

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Маша Ефросинина надела черный удлиненный пиджак с рукавами-фонариками и накладными карманами, а хрупкую талию подчеркнула широким поясом с массивной пряжкой. Сдержанный верх она дополнила обтягивающими штанами карамельного цвета, которые эффектно акцентировали на стройных подтянутых ножках, и обувью без каблуков. Ведущая выбрала черные лоферы с квадратным носком от итальянского дома моды Gucci.



Маша Ефросинина в изысканном аутфите / Фото Instagram / @mashaefrosinina

Безупречный образ знаменитость довершила лаконичной подвеской и многочисленными кольцами. Маша Ефросинина уложила волосы ровно и нанесла насыщенный макияж с акцентом на глаза и матовой нюдовой помадой.



Маша Ефросинина в изысканном аутфите / Фото Instagram / @mashaefrosinina