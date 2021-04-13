Ведущая Маша Ефросинина любит стильно одеваться, поэтому каждый раз покоряет публику безупречным вкусом. Знаменитость решила показать все свои образы, в которых она появлялась в шоу "Лига смеха".

В начале года Маша Ефросинина дебютировала в новом амплуа шутницы и тренера юмористической команды "Лиги смеха".

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Ведущая обнародовала на своей странице новые фото из-за кулис съемок развлекательного шоу "Лига смеха". Украинская икона стиля покорила всех очаровательными аутфитами.

В заметке Ефросинина отметила, что после вынужденной паузы из-за локдауна продюсерами "Лиги смеха" было принято решение продолжить съемки битвы титанов.

Справедливо дать возможность командам дойти до финала и выиграть миллион! Ну, и, конечно, фанатам команд увидеть логическое завершение соревнования лучших игроков! Запись будет проходить без зрителей в зале, а для артистов это затрудняет выступление в разы, но финалу быть,

– написала судья шоу.

Знаменитость спросила своих фанатов, какой образ, который она примерила для выпусков, понравился им больше всего.

Для телевизионного шоу "Лига смеха" Маша Ефросинина выбрала такие безупречные образы:

– Зеленый брючный костюм с коричневой майкой и кроссовками;

– Красное кожаное платье с воротником;

– Розовую рубашку оверсайз и синие брюки;

– Черный кожаный костюм, состоявший из удлиненного жакета и кюлотов бренда Olenich;

– Блестящую фиолетовую водолазку от Gudu и желтые брюки палаццо;

– Белую блузу с обнаженными плечами и красные брюки клеш от бренда Elena Reva.

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