Общественная деятельница Маша Ефросинина в 2018 году стала первым Почетным Послом Фонда ООН в области народонаселения в Украине. Во вторник, 16 ноября, состоялась закрытая премьера фильма для журналистов и партнеров фонда.

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"Идея снять фильм о проблеме домашнего насилия в Украине не давала мне покоя с 2019 года. Я искала команду и думала над тем, как же так снять, чтобы понятным языком, без кровавой драмы, чтобы затягивало и проникало в человеческое", – рассказала о зарождении фильма Ефросинина.

В своем посте в инстаграме Маша Ефросинина отметила, что на премьеру фильма пришла Первая леди Украины Елена Зеленская, которая уделяет много внимания проблеме домашнего насилия в нашей стране. Кроме многих государственных деятелей поддержать жену пришел ее муж Тимур Хромаев.

Знаменитость надела на премьеру ленты базовую молочную водолазку, которую дополнила белоснежным жакетом. На низ Маша надела черные брюки и ботинки. Особой изюминкой стал шарф, которым телеведущая стильно дополнила аутфит.

Общественная деятельница выпрямила волосы и нанесла на лицо любимый макияж в коричневых тонах.



Маша Ефросинина в стильном образе посетила премьеру фильма / Фото из инстаграма



Маша Ефросинина в стильном образе посетила премьеру фильма / Фото из инстаграма

К теме. Все о фильме "Разорви круг", о женщинах, которые пострадали от домашнего насилия, автором которого является Почетный Амбассадор UNFPA Украина Маша Ефросинина – читайте по ссылке.