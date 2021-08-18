Недавно у телеведущей завершились съемки шоу "Маскарад", поэтому она решила посвятить время детям, с которыми пришла в кинотеатр.

Персонажей мультфильма озвучивали украинские знаменитости, среди которых Евгений Кошевой, Станислав Боклан, Надя Дорофеева и Владимир Дантес. На предпремьерном показе было много украинских знаменитостей, поэтому телеведущая подобрала стильный образ для светского выхода.

42-летняя Маша Ефросинина любит стильно одеваться и демонстрировать на себе трендовые элементы гардероба. Для изысканного выхода звезда решила примерить вечную классику – платье в горошек.

Образ Маши Ефросининой

В кинотеатре Маша Ефросинина позировала с сыном и двумя племянниками. Украинская икона стиля выбрала для светского выхода черное платье в белый горошек длины миди. Образ знаменитость дополнила стильными коричневыми босоножками.

Сдержанный аутфит телеведущая довершила белой сумкой от бренда Chloe. Волосы Маша выпрямила, а на лице сделала насыщенный макияж. Она нарисовала веки золотистыми тенями, подчеркнула взгляд черными стрелками, а губы нарисовала коричневой помадой.



Стильный образ Маши Ефросининой / Фото с инстаграм-сториз



Стильный образ Маши Ефросининой / Фото с инстаграм-сториз