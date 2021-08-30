Накануне Дня Независимости на Михайловской площади в Киеве состоялось одно из главных музыкальных событий "Ковчег. Україна": десять століть української музики в одному концерті".

Партнерский материал Создаем уют: 5D электрокамины премиум-класса Opti-V с эффектом потрескивания поленьев

Уникальный проект объединил на одной сцене классическую и народную музыку и прошлое с современным. Среди четверки ведущих красовалась телеведущая Маша Ефросинина в роскошном платье от бренда Milla Nova.

29 августа на телеканале "1+1" состоялась трансляция концерта, поэтому ведущая решила не только вспомнить эмоции, но и показать поклонникам свой безупречный образ.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Знаменитость появилась перед зрителями в вечернем длинном платье со шлейфом кремового оттенка. Платье на длинный рукав с открытыми плечами телеведущая дополнила многоярусным белоснежным ожерельем. Волосы знаменитость накрутила в локоны, а на лице сделала любимый эффектный макияж.

В заметке Маша Ефросинина написала щемящее сообщение об особом событии, частью которого стала она.

"Концерт меня до сих пор не отпускает. Его создатели подняли музыкальные архивы украинской музыки за десять столетий! Выбрали двадцать шедевров и дали им новое звучание! Полтора часа на Михайловской площади прошли на одном дыхании: детские хоры, Даха Браха, Доминика Чикун, симфонический оркестр. Много в моей жизни было концертов, и еще будет, но "Ковчег. Україна" очень особенный. И даже концертом его не назовешь", – написала телеведущая.



Безупречный образ Маши Ефросининой / Фото из инстаграма телеведущей



Безупречный образ Маши Ефросининой / Фото из инстаграма телеведущей