Без косметики и в топе: Маша Ефросинина очаровала элегантным образом в Мексике

Успешная украинская телеведущая Маша Ефросинина продолжает делиться фотографиями из отпуска. На этот раз она показала стильный образ в фиолетовом наряде.

Успешная украинская телеведущая Маша Ефросинина и дальше делится с поклонниками фотографиями с отдыха в Мексике. Чуть ли не каждый день она делится снимками и демонстрирует стильные образы.

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В подписи к публикации знаменитость поделилась, что она постоянно откладывала отпуск из-за различных обстоятельств, но в один момент поняла, что стала совсем другой женщиной. Из-за этого Маша наконец решила отдохнуть и совсем об этом не жалеет. К тому же, теперь она может примерять разнообразные образы и щеголять фигурой в платьях.

Образ Маши Ефросининой

Телеведущая позировала перед камерой возле большой пальмы. Она предстала в фиолетовом костюме с необычным принтом звездного неба, который состоит из объемного кроп-топа с рюшами и юбки длины миди.

Одежда красиво подчеркнула хрупкую талию звезды. Такой наряд может удачно подойти для вечерних прогулок по городу.

Маша Ефросинина дополнила элегантный аутфит массивным белым ожерельем на шее и несколькими золотыми браслетами на руках, которые добавляли изящества.

Звезда распустила пышные волосы и уложила их волнами. Она не пользовалась макияжем, поэтому продемонстрировала и натуральную красоту.

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