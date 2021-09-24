В своем инстаграме Маша Ефросинина отметила, что День женского предпринимательства подарил ей потрясающие знакомства с героинями современности.

Партнерский материал Electrolux Sphere Plus EFP/P – панорамные напольные электрокамины по демократичной цене

"Я верю, что никогда не перестану вдохновлятся женщинами, несмотря ни на что! Женщинами, несущими свет! Теми, кому некогда осуждать других, потому что они несутся на волнах своих идей и миссий Я горжусь тем, сколько классных проектов они создают в Украине", – написала телеведущая в инстаграме.

В своем профиле она опубликовала серию фотографий в стильном красном костюме. Жакеты и брюки очень подходят телеведущей, поэтому новый образ получился, как всегда, стильным и безупречным.

Все звезды знают: делать безупречные фото для сети стоит на фоне каминов. Будьте тоже в тренде и выбирайте стильные и безопасные электрокамины Dimplex.

Образ Маши Ефросининой

На сцене Маша Ефросинина выступала в удлиненном двубортном жакете, который надела на голое тело и макси-брюках палаццо. Брюки, которые почти полностью прикрывают обувь – визуально добавляют еще больше роста. Адептом такого модного трюка является Виктория Бекхэм. Именно она чаще всего выходит в свет в длинных брюках и классических блузах или рубашках.

Знаменитость выпрямила волосы, а на лице сделала любимый насыщенный макияж с коричневыми тенями на веках и нюдовою помадой на губах.



Стильный образ Маши Ефросининой / Фото из инстаграма



Стильный образ Маши Ефросининой / Фото из инстаграма