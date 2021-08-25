Маша Ефросинина надела на саммит первых леди и джентльменов сиреневый жакет the COAT: фото

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина очаровала новым образом. На саммите первых леди и джентльменов она появилась в безупречном сиреневом блейзере и белоснежных брюках.

Маша Ефросинина стала ведущей саммита "Мягкая сила в новой реальности", состоявшегося 23 августа в Национальном заповеднике «София Киевская». Инициатором проведения стала первая леди Украины Елена Зеленская.

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Саммит проводился в формате двух дискуссионных панелей, на которых обсуждали проблемы равного доступа к медицинской помощи, вызовы в сфере образования, равные возможности для развития и самовыражения всех людей без дискриминации.

На сцене телеведущая общалась с голливудской актрисой Робин Райт, сыгравшая в сериале "Карточный дом" первую леди, а впоследствии и президента США Клэр Андервуд.

Образ Маши Ефросининой

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Для знакового события Маша Ефросинина выбрала минималистичный образ. Она надела удлиненный жакет с поясом от украинского дизайнера Кати Сильченко. Аутфит знаменитость дополнила белыми брюками и туфлями-лодочками на каблуке молочного цвета.

На лице телеведущая, как всегда, сделала любимый макияж. Визажисты подчеркнули глаза черными стрелками, а губы нарисовали коричневой помадой. Волосы знаменитость накрутила в легкие локоны.



Маша Ефросинина и Робин Райт / Фото из инстаграма Елены Зеленской