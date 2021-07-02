Знаменитая блондинка снялась в более чем 20 фильмах, а всемирную известность ей принесла лента 2013 года "Волк с Уолл-стрит" с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Сразу после выхода фильма в прокат Марго Робби начали приглашать на другие съемки фильмов и многочисленные фотосессии.

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Сейчас блондинка считается одной из топовых актрис Голливуда. Именно поэтому накануне ее дня рождения британский глянец сделал со знаменитостью интервью и представил на обложке журнала.

На августовской обложке глянца Марго Робби позировала на фоне бассейна. Съемки происходили в одном из особняков Лос-Анджелеса.

Перед камерой фотографа актриса позировала в золотистом тренче с закатанными рукавами от бренда Chanel. Стилисты уложили волосы знаменитости ровно, а визажисты нанесли на лицо нежный макияж: веки нарисовали золотистыми тенями, а губы – помадой песочного оттенка.

На еще одной обложке фотограф Лаклан Бейли сделала актрисе кадр крупным планом. Женщина отметила, что для такой фотографии вдохновилась образом Джейн Биркин 70-х годов.

Для фотосессии Марго примерила оранжевый купальник лежа на розовом матрасе в бассейне с газетой в руках.

Также знаменитость позировала на фоне цветущего сада сидя на фактурном соломенном кресле с наушниками и плеером в руках. Для кадра она примерила шерстяной молочный кардиган с воротником и трусы из сжатой ткани.