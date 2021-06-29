58-летний модельер выпустил моделей в эпатажных аутфитах, которые доказали всем, что дизайнер все еще остается настоящим королем моды.

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Джейкобса называют королем моды именно за то, что лучше всего у него получается делать одежду, которая отражает дух времени. Все 69 представленных экстраобразов среди которых вопиющие монограммы, огромные пухлые капюшоны-коконы, уютные кардиганы и юбки миди из крупных перламутровых дисков, гигантские шарфы из искусственного меха – настоящий Marc Jacobs couture.

Всемирно известный дизайнер обратил внимание на нынешние тренды, поэтому представил обувь исключительно на высокой танкетке в стиле 1990-х. Тонкий трикотаж – только в рубчик. Принт зебра – теперь может быть не только на отдельных элементах гардероба, но и на длинном кардигане длины макси.

Пуховые стеганые высокие снуды, закрывающие половину лица, напоминают стиль персонажей "Наруто". Джейкобс добавил сексуальности таким эпатажным образам, вырезав большие дыры в цветастых боди, а все юбки сделал на низкой посадке.

"Эту коллекцию критики назвали неокосмической. Она и в самом деле будто обращена к стилю новых Spice Girls. Современный Пако Рабан – Марк Джейкобс обратил свой взгляд на то, как должны выглядеть доспехи XXI века", – пишет издание FWD.



Marc Jacobs осень – зима 2021/22 / In Style



Marc Jacobs осень – зима 2021/22 / In Style



Marc Jacobs осень – зима 2021/22 / In Style



Marc Jacobs осень – зима 2021/22 / In Style



Marc Jacobs осень – зима 2021/22 / In Style



Marc Jacobs осень – зима 2021/22 / In Style



Marc Jacobs осень – зима 2021/22 / In Style



Marc Jacobs осень – зима 2021/22 / In Style



Marc Jacobs осень – зима 2021/22 / In Style



Marc Jacobs осень – зима 2021/22 / In Style



Marc Jacobs осень – зима 2021/22 / In Style