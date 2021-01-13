В холодное время года дизайнеры советуют добавлять к своим образам манишку, которая не только дополнительно защищает от холода, но и добавляет аутфиту стильный акцент. Именно в зимний период манишки становятся все популярнее.

Манишку можно использовать как альтернативу шарфу. К своему образу добавляйте этот аксессуар для создания эффекта многослойности, пишет 24 канал. Также манишку можно носить как свитер, но без рукавов.

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Манишку можно комбинировать с рубашками, платьями и надевать поверх жакетов. Варианты с высокой горловиной хорошо будут смотреться в паре с пуховиками.

Манишка с капюшоном идеально подойдет под зимнее кашемировое пальто. Миксуйте аксессуар со свитером того же оттенка. В результате у вас получится эффектный монохромный образ за счет различных фактур и сложной структуры.

Как стильно носить манишку: примеры



Стильные варианты ношения манишки / Фото з Pinterest



Стильные варианты ношения манишки / Фото з Pinterest



Стильные варианты ношения манишки / Фото з Pinterest



Стильные варианты ношения манишки / Фото з Pinterest



Стильные варианты ношения манишки / Фото з Pinterest