Малыш Йода, Круэлла и семейка Аддамсов: лучшие образы зарубежных знаменитостей на Хэллоуин

Каждый год в ночь с 31 октября на 1 ноября мир празднуют Хэллоуин. Знаменитости с нетерпением ждут этого праздника, чтобы продемонстрировать фанатам свои ужасающие образы. Как голливудские звезды отметили День святых в 2021 году – смотрите в подборке.

Каждый год образы голливудских звезд заслуживают особого внимания. Даже несмотря на то, что празднование из-за пандемии коронавируса не выглядит таким помпезным, как прежде, звезды все равно выбирают пугающие костюмы или перевоплощаются в любимых героев из фильмов и мультфильмов.

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Хейли Бибер

Супермодель Хейли Бибер решила для хэллоуинской вечеринки примерить образ певицы Бритни Спирс. Она призналась, что ее первым концертом в подростковом возрасте стало именно шоу поп-певицы. Хейли примеряла сразу несколько знаковых образов знаменитости, самый знаменитый из которых из клипа "Baby One More Time".



Фантастические хэллоуинские образы от зарубежных звезд / Фото из инстаграма

Doja Cat

Американская рэперша Doja Cat повторила образ Сары Беллум – секретарша мэра в сериале Cartoon Network.



Фантастические хэллоуинские образы от зарубежных звезд / Фото из инстаграма

Кьяра Ферраньи

Итальянская инфлюэнсерша и ее муж музыкант FEDEZ решили перевоплотиться в персонажей "Семейки Аддамсов". Блондинка примерила черный парик, длинное платье и сделала темный макияж в стиле Мортиши Аддамс, а ее муж FEDEZ примерил костюм, который носил Гомес. К общему кадру также присоединились дети знаменитостей – Виттория и Леоне.



Фантастические хэллоуинские образы от зарубежных звезд / Фото из инстаграма

Кендалл Дженнер

Модель Кендалл Дженнер решила воплотить знаменитый образ главной героини культового фильма Тима Бертона "Марс атакует!"



Фантастические хэллоуинские образы от зарубежных звезд / Фото из инстаграма

Крис Дженнер

Звездная мама Крис Дженнер посетила "Шоу Элен Дедженерес" в костюме Круэллы, примерив черный костюм и черно-белый кудрявый парик.



Фантастические хэллоуинские образы от зарубежных звезд / Фото из инстаграма

Лиззо

Американская певица Лиззо превратилась в Грогу – персонажа оригинального телесериала "Мандалорец", которого также называют Малышом Йодой.



Фантастические хэллоуинские образы от зарубежных звезд / Фото из инстаграма

Крисси Тейген и Джон Ледженд

Модель Крисси Тейген и ее муж музыкант Джон Ледженд также примеряли на себе образы главных героев мультфильма "Семейка Аддамсов".



Фантастические хэллоуинские образы от зарубежных звезд / Фото из инстаграма

Cardi B

Канонический готический образ Мортиши Аддамс считается самым популярным на Хэллоуин, поэтому исполнительница Cardi B, которая любит поражать эпатажными аутфитами, сделала экстравагантную фотосессию в сексуальном комбинезоне, который создала для нее дизайнер из Украины Наталия Феднер.



Фантастические хэллоуинские образы от зарубежных звезд / Фото из инстаграма

Кайли Дженнер

Молодая миллионерша Кайли Дженнер примерила образ черной кошечки, а ее бойфренд Трэвис Скотт надел устрашающую маску.



Фантастические хэллоуинские образы от зарубежных звезд / Фото из инстаграма

Гарри Стайлз

Британский певец Гарри Стайлз оделся как культовый персонаж Джуди Харлэнд из фильма "Волшебник страны Оз" 1939 года.



Фантастические хэллоуинские образы от зарубежных звезд / Фото из инстаграма

Зои Салдана

Актриса Зои Салдана, получившая популярность после съемок в фильме "Аватар" превратилась в главную героиню мультфильма "Ужас перед Рождеством" Салли. Рядом с ней был Джек, теневой ниндзя, робот ниндзя и трансформер.



Фантастические хэллоуинские образы от зарубежных звезд / Фото из инстаграма

Алессандра Амбросио

Супермодель Алессандра Амбросио решила обойти стороной устрашающий образ и создала "хрустальную магию", примерив соблазнительное боди с глубоким разрезом, крылья и синий парик.



Фантастические хэллоуинские образы от зарубежных звезд / Фото из инстаграма

Ирина Шейк

Модель с мировым именем похвасталась, что ее хэллоуинский макияж был сделан менее чем за 10 секунд. Знаменитость растерла красную помаду, которая помогла ей действительно создать ужасный образ.



Фантастические хэллоуинские образы от зарубежных звезд / Фото из инстаграма