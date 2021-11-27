Маленькое красное платье – идеальный выбор в новогоднюю ночь: фото образа Кьяры Ферраньи
Источник:инстаграм Кьяры Ферраньи
Итальянская блогерша Кьяра Ферраньи, у которой есть свой одноименный бренд, представила праздничную коллекцию платьев. На себе знаменитость примерила яркое платье красного цвета, которое девушки чаще всего надевают в новогоднюю ночь.
Инлюенсер часто посещает разные страны с рабочим визитом. Недавно знаменитость провела несколько дней в Лондоне и похвасталась перед 25-миллионной аудиторией эффектным образом.
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На ужин в ресторан Кьяра надела короткое красное платье со стразами в виде сердечек с обеих сторон на рукавах и небольшими разрезами. На сайте такое платье представлено в двух цветах – красном и черном. Наряд от итальянской блогерши стоит 14 тысяч гривен.
Свой праздничный аутфит знаменитость дополнила черными капроновыми колготками и лакированными босоножками на каблуке. Итальянка выпрямила белые волосы и сделала макияж с акцентом на коричневые тени на веках и красной губной помадой.
Праздничный образ Кьяры Ферраньи / Фото из инстаграма инфлюенсера
Праздничный образ Кьяры Ферраньи / Фото из инстаграма инфлюенсера
Реакция сети
- "Какая же ты красивая";
- "Просто восхитительная";
- "Прекрасное платье";
- "Очень нравится твой образ";
- "Платье просто идеальное".