Инлюенсер часто посещает разные страны с рабочим визитом. Недавно знаменитость провела несколько дней в Лондоне и похвасталась перед 25-миллионной аудиторией эффектным образом.

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На ужин в ресторан Кьяра надела короткое красное платье со стразами в виде сердечек с обеих сторон на рукавах и небольшими разрезами. На сайте такое платье представлено в двух цветах – красном и черном. Наряд от итальянской блогерши стоит 14 тысяч гривен.

Свой праздничный аутфит знаменитость дополнила черными капроновыми колготками и лакированными босоножками на каблуке. Итальянка выпрямила белые волосы и сделала макияж с акцентом на коричневые тени на веках и красной губной помадой.



Праздничный образ Кьяры Ферраньи / Фото из инстаграма инфлюенсера



Праздничный образ Кьяры Ферраньи / Фото из инстаграма инфлюенсера

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