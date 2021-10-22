Успешная шведская манекенщица и мама маленькой дочки Тууликки быстро вернулась в привычную форму после родов. Эльза охотно демонстрирует аутфит с открытым животом и одевает короткие платья. Недавно Госк примерила крохотное платье, покорив новым образом сеть.

Читайте также Как носить твидовые жакеты: модные советы на осеннюю пору

Образ Эльзы Госк

Модель 4th & Reckless стала лицом коллекции осень – зима 2021/22. Она примерила множество стильных нарядов, а на своей личной странице в инстаграме показала роскошный look.

В фотостудии блондинка позировала в коротком кожаном черном платье с имитацией анималистической кожи. Дополнением к образу стали черные кожаные сапоги на каблуке с такой же текстурой кожи. Обнаженную шею Эльза украсила золотистым колье, а дополнила образ перстнями.

На кадрах манекенщица позировала с естественным кудрявыми волосами и легким макияжем с акцентом на коричневых губах.



Эльза Хоск снялась в капсуле от бренда 4th & Reckless / Фото из инстаграма бренда



Эльза Хоск снялась в капсуле от бренда 4th & Reckless / Фото из инстаграма бренда

Для бренда 4th & Reckless Эльза Хоск примерила оверсайз-жакет цвета морской волны, кожаный бордовый плащ и зебровые штаны.



Эльза Хоск снялась в капсуле от бренда 4th & Reckless / Фото из инстаграма бренда



Эльза Хоск снялась в капсуле от бренда 4th & Reckless / Фото из инстаграма бренда



Эльза Хоск снялась в капсуле от бренда 4th & Reckless / Фото из инстаграма бренда