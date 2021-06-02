Знаменитая правозащитница из Пакистана в свои 23 года пережила и ранение, и бегство из собственной страны, а также смогла стать близкой подругой супругов Обам и лауреаткой Нобелевской премии мира. Впрочем, она никогда не фотографировалась для глянцев, за исключением Teen Vogue, который создан специально для подростковой женской аудитории.

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Поэтому фотосессия Малалы для обложки Vogue стала дебютом.

"Рада оказаться на обложке британского Vogue! Я знаю силу, которую молодая девушка несет в своем сердце, когда у нее есть видение и миссия, и я надеюсь, что каждая девушка, которая увидела эту обложку, будет знать, что она может изменить мир", – написала в инстаграме правозащитница.

Поскольку активистка проживает в Великобритании, именно здесь ее пригласили для фотосессии. На обложке журнала она предстала в красном наряде, дополнив образ лаконичными украшениями и натуральным макияжем с акцентом на губы.

Мусульманские, пуштунские или пакистанские девушки, которые одеваются в традиционном стиле, считаются угнетенными и лишенными права голоса, однако я хочу показать, что у нас есть свой собственный голос и мы равны в нашей культуре,

– рассказала Малала в интервью для Vogue.

На других снимках Юсафзай примеряла наряды других цветов, которые подчеркивали красоту активистки.

В интервью журналу, который появится в продаже уже 4 июня, Малала расскажет о собственной миссии, родных, любви и планах на будущее. А также о том, планирует ли выходить замуж.

Что известно о Малале Юсафзай?