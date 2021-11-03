Маколей Калкин и Джаред Лето презентовали на Аллее славы коллекцию Gucci Love Parade: фото

2 ноября в Лос-Анджелесе прошел показ новой коллекции итальянского бренда Gucci. На феерическом показе креативный директор бренда Алессандро Микеле представил множество образов и пригласил известных звезд.

Дизайнер представил новую коллекцию весна – лето 2022 года под названием Gucci Love Parade. Еще в мае 2020 года дизайнер объявил, что Gucci отказывается от сезонных показов, чтобы вернуть себе новый ритм жизни. Алессандро Микеле посвятил показ 100-летнему юбилею знаменитого бренда.

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Подиумом стал знаменитый Голливудский бульвар. Эта локация выбрана не случайно. В рамках программы Gucci Changemakers модный дом будет оказывать поддержку общинам Лос-Анджелеса и Голливуда пожертвованиями на важнейшие потребности города. Бренд решил помогать бездомным людям и поддерживать их психическое здоровье.

Концептуальное шоу было продумано до деталей, начиная с пригласительных открыток. Креативная команда бренда решила разослать друзьям модного дома "доказательства" – смятую салфетку с поцелуем от красной помады с указанными временем, местом и датой проведения шоу.

Привлечение к себе внимания всех мировых СМИ тоже не случайно. В конце ноября состоится мировая премьера фильма Ридли Скотта "Дом Gucci", в котором будет показано убийство Маурицио Гуччи, внука основателя дома Gucci.

Весенне-летняя коллекция представлена в больших масштабах. Алессандро Микеле презентовал 115 образов. Каждый образ исполнен в фирменной эстетике Gucci с элементами стиля бохо.

Кроме моделей, участие в показе принял друг креативного директора, музыкант Джаред Лето, главный герой культового фильма "Один дома" Маколей Калкин.



Джаред Лето на показе Gucci / Фото Vogue Runway



Маколей Калкин на показе Gucci / Фото Vogue Runway

На показ пришло немало звездных гостей. Актриса Гвинет Пэлтроу пришла в красном бархатном костюме от Gucci, в котором пришла на церемонию MTV VMA в 1996 году. Певица Майли Сайрус примерила блестящее платье оттенка морской волны, актриса Дакота Джонсон – короткое платье из черных перьев.

Также красовались среди гостей победители "Евровидения" и послы бренда – итальянская группа Måneskin, которая в начале марта приедет в Украину с концертом.