Во Львове стартовало самое модное событие осени – Lviv fashion week 2021

В четверг, 16 сентября, во Львове началось самое грандиозное модное событие – Lviv fashion week. Организаторы подготовили больше интересных локаций, пригласили профессиональных спикеров и покажут гостям коллекции молодых дизайнеров.

Неделя моды продлится во Львове 4 дня на разных локациях города. Традиционно, в Design house подготовили для слушателей две лекции об адаптации украинских брендов и современном блошином рынке.

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Дизайнеры Ольга Жеребецкая, Даниил Личко и Тезера Барабаш будут представлять свой авторский проект "Хранители кодов". Увлекаясь архитектурой и историей Львова они создали свою коллекцию одежды.

Презентация – лишь часть большого проекта "Хранители кодов", продолжением которого станет премьера одноименного художественно-документального фильма от WHAT IF creative studio, которая состоится 24 сентября. В октябре экспозиция переедет в г. Глиняны и будет представлена в Музее ткачества и ковроткачества.

Уже в субботу начнутся модные показы на главном подиуме, который находится в помещении iFESTrepublic. 18–19 сентября в основной программе коллекции представят украинские бренды Vozianov, Chereshnivska, B.O.LDYREVA, Vbrana by Svetlana Mykytyuk, KartNate, Zalesova, Olesya Tsiukh, а дебютными станут показы Nona Troffish, Lesya Matselyukh, ID by Dyachenko. Все показы можно смотреть в режиме онлайн.

В воскресенье, 19 сентября, Ольга Филипова прочитает лекцию о психологии рекламы для fashion-бренда и пройдут завершающие показы от дизайнеров.