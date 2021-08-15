Розовый, на завязках и блестящий: лучшие купальники Леси Никитюк

Ведущая рейтинговых проектов Леся Никитюк часто ездит отдыхать, поэтому делится со своей многомиллионной аудиторией не только стильными пляжными образами, но и модными купальниками, которые она с большим удовольствием демонстрирует на себе.

Телеведущая и блогер не упускает возможности отправиться летом на отдых, поэтому недавно прилетела на родину футболиста Криштинану Роналду – Мадейру. Из Португалии знаменитость публикует красивые фото в купальниках, которые подчеркивают ее формы и стройную фигуру.

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Леся Никитюк любит делиться со своими подписчиками интересным и соблазнительным контентом, поэтому в ее инстаграме можно найти немало фотографий в купальниках, которые телеведущая выбирала на отдых.

В сети блогершу называют королевой купальников, поскольку во время каждого путешествия знаменитость показывает на себе новые модели. На ее стройной фигуре прекрасно сидят обычные пляжные изделия на завязках и сплошные купальники.

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Этим летом украинская знаменитость выбирает на пляж сексуальный розовый и черный купальник, трендовое изделие в принт зебры, на завязках, с тонкими шлейками и блестящее изделие зеленого цвета.

Леся Никитюк любит головные уборы, поэтому дополняет свои пляжные образы соломенными шляпами и визорами, а также не обходится без стильных солнцезащитных очков.