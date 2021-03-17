На календаре весна, а это значит, что самое время создавать стильные образы с юбкой. Впрочем, пока погода на улице окончательно не стала теплой и солнечной, у вас еще есть время приобрести модели, которые будут популярными в этом сезоне.

Зимой большинство девушек выбирали брюки и джинсы, а вот весной каждая модница хочет создать нежный образ благодаря платью или юбке.

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Для каждого сезона характерны свои модели изделий. Если зимой актуальными были твидовые или стеганые модели, то уже весной в ход пойдут юбки с длиной мини и огромным вырезом.

Предлагаем вам 7 трендовых фасонов, которые дизайнеры представляли во время весенне-летних коллекций на Неделях моды осенью.

Прозрачные

Прозрачных тканей в этом сезоне будет очень много. Такую юбку могут выбрать только самые смелые, а вот чрезмерную сексуальность можно компенсировать сдержанным верхом – удлиненным жакетом или рубашкой.



Стильные юбки этой весны / Elle

С рюшами

Тем, кому хочется весенней романтики – стоит обратить внимание на юбки с рюшами. Такая модель несколько экстравагантная, но ее также можно уравновесить благодаря классическому верху, состоящему из блузки и рубашки и обуви вроде лоферов.



Стильные юбки этой весны / Elle

Нежная плиссировка

Юбки плиссе давно стали внесезонными. Такой фасон точно есть у каждой модницы, но если вы все еще не приобрели такую юбку, то выбирайте в этом сезоне нежную плиссировку.



Стильные юбки этой весны / Elle

Сетка

В 2021 году актуальна морская тематика. Недавно дизайнер Жан Грицфельд советовал приобрести в этом сезоне топ-сетку. Не обошла мода сетку и юбки. Чтобы сбалансировать одежду и не выглядеть вызывающе, верх следует выбирать спокойный – свитер или жакет.



Стильные юбки этой весны / Elle

Экстремальное мини

Юбки мини заполонили все модные подиумы. Весной такие юбки стилисты советуют носить с поло, рубашками, блузками, укороченными или удлиненными жакетами, а также со свитерами в прохладную погоду.



Стильные юбки этой весны / Elle

Глубокий разрез

Сексуальность – тренд весны, поэтому чем больше будет разрез на юбке, тем лучше. Чтобы не выглядеть слишком откровенно в такой юбке, закрывайте верхнюю часть тела и выбирайте среди обуви сапоги-трубы или закрытые туфли.



Стильные юбки этой весны / Elle

Кожаные

Кожа настолько часто переходит из сезона в сезон, что имеет все шансы войти в список базовых элементов гардероба. Кожаная юбка прекрасно подходит и для рабочих будней, и для похода вечером в ресторан.



Стильные юбки этой весны / Elle