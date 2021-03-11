10 марта французский бренд Louis Vuitton закрыл осенне-зимней коллекцией Неделю моды в Париже. Показ проходил в Лувре, в галереях Дарю и Микеланджело. Модели дефилировали в окружении предметов греческой и римской античности.

Идея показа новой коллекции, которую создал креативный директор бренда Николя Гескьер, – взгляд на современную моду из прошлого. Уникальность дизайна Гескьера в том, что погружаясь в историзм, он делает футуристические вещи.

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В коллекции представлены парки с футуристическими подкладками, которые дизайнер предложил носить в паре с прозрачными пышными юбками. Также представлены объемные кейпы, будто снятые с французских монархов. Кроме этого, в коллекции сочетается наряды космической экипировки, футуристические детали вроде круглых карманов-дыр, сапоги из будущего.

Николя Гескьер не забыл об одном из своих главных козырей – сложном принте. На этот раз на смену абстрактным узорам в стиле 1980-х пришли изображения старинных монет, гравюр и бюстов. Но больше всего запомнились ключи, профили ангелов и сильных мужчин из гравюр, нанесенные на верхнюю одежду.

Что касается обуви, то уже через полгода на пике популярности будут кожаные сапоги на каблуке с максимально раздутым голенищем и брутальные ботильоны с фурнитурой. Ключевая деталь сапог – толстый кожаный ремень на носке, который закрывает его. Также внимание привлекли высокие сапоги из золотой кожи, дополненные атласными бантами.

Показ был чрезвычайно энергичным и увлекательным, ведь сопровождался музыкой известного электронного дуэта Daft Punk. Недавно эта группа поразила фанатов заявлением о том, что после 28 лет совместного творчества они прекращают свое существование. Впрочем, за несколько недель до показа они согласились играть на завершающем показе в Лувре.

Коллекция Louis Vuitton осень – зима 2021/2022



Коллекция Louis Vuitton осень – зима 2021/2022 / Vogue



Коллекция Louis Vuitton осень – зима 2021/2022 / Vogue



Коллекция Louis Vuitton осень – зима 2021/2022 / Vogue



Коллекция Louis Vuitton осень – зима 2021/2022 / Vogue



Коллекция Louis Vuitton осень – зима 2021/2022 / Vogue



Коллекция Louis Vuitton осень – зима 2021/2022 / Vogue



Коллекция Louis Vuitton осень – зима 2021/2022 / Vogue

Коллекция Louis Vuitton осень – зима 2021/2022 – смотрите видео