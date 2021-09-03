Лоферы – трендовая обувь осени: модные образы от инфлюэнсеров

Если вы поклонница французской моды или стиля преппи, то для вас идеальная пара обуви на осень найдена! В начале осени лоферы – это идеальный вариант, который заменит балетки, кроссовки или мюли. Эта обувь считается частью базового гардероба, а в осенних коллекциях встречается чаще всего.

В последнее время лоферы стали трендовой обувью. Модные инфлюэнсеры сочетают их с брючными костюмами, бермудами, юбками и даже джоггерами. Стритстайл-звезды часто дополняют свои аутфиты лаковыми лоферами от Prada и Chanel на массивной подошве.

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Первые модели лоферов были придуманы на основе мокасин, и предназначались они исключительно для мужчин. Однако сейчас лоферы стали весомой частью женского гардероба. Эта обувь завоевала сердца миллионов девушек со всего мира, поэтому пришло время обратить на них внимание, поскольку они останутся популярными еще не один сезон.

В этом году в моде массивные лоферы на платформе, тракторной подошве или небольших каблуках. Девушкам, которые не любят сильно выделяться, подойдут классические лоферы на плоской подошве.

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При выборе лоферов на осень стилисты обычно советуют остановиться на универсальных черных моделях, ведь ими можно дополнить любой образ. Не стоит обходить стороной модели темно-зеленого, изумрудного, шоколадного и винного цвета.

Fashion-инфлюэнсеры сочетают лоферы с голубыми джинсами, кожаными брюками, свитерами свободного кроя и объемными кардиганами. Также они часто используют очень стильный прием – лоферы сочетают с юбкой и шортами, довершая look высокими белыми носками.

Инфлюэнсеры в стильных лоферах / Фото из инстаграма блогера

Инфлюэнсеры в стильных лоферах / Фото из инстаграма блогера

Инфлюэнсеры в стильных лоферах / Фото из инстаграма блогера

Инфлюэнсеры в стильных лоферах / Фото из инстаграма блогера

Инфлюэнсеры в стильных лоферах / Фото из инстаграма блогера

Инфлюэнсеры в стильных лоферах / Фото из инстаграма блогера

Инфлюэнсеры в стильных лоферах / Фото из инстаграма блогера

Инфлюэнсеры в стильных лоферах / Фото из инстаграма блогера