Лоферы – популярная осенняя обувь: как их носят трендсеттеры

Классические лоферы идеально подходят для осени, которая радует нас теплой погодой и ярким солнцем. Если раньше эта обувь ассоциировалась только с мужским гардеробом, то уже сейчас лоферы стали одним из базовых элементов гардероба.

Звезды стритстайла сочетают лоферы с брючными костюмами, платьями, брюками и джинсами. Лучшей парой на осень считаются лоферы на массивной подошве. Такую обувь выбрали многие инфлюенсеры со всего мира.

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Вдохновиться на лаконичную стилизацию в духе biz-leisure можно образами Мари фон Беренс-Фелипе и Виталии, которые сочетают лоферы с шортами, просторными рубашками и жакетами. Клер Роуз и Эмили Линдмарк любят носить такую ​​обувь с денимом, твидовыми жакетами и минималистичными сумками.



Стильные образы инфлюенсеров с лоферами / Фото с инстаграма



Стильные образы инфлюенсеров с лоферами / Фото с инстаграма

Перниль Тейсбек носит лоферы с трикотажем: она надевает обтягивающий комбинезон с объемным кардиганом. А вот модница Жозефин Гаанинг Дженсен уверенно сочетает шелковое мини-платье с пальто длины макси и лоферами на массивной подошве.



Стильные образы инфлюенсеров с лоферами / Фото с инстаграма



Стильные образы инфлюенсеров с лоферами / Фото с инстаграма

Осенью лоферы прекрасно подходят к тренчам и пальто. Их можно носить под трендовые лосины со штрипками. Также лоферы прекрасно сочетаются с рубашками, блузками и жакетами-оверсайз.



Стильные образы инфлюенсеров с лоферами / Фото с инстаграма