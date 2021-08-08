Любовь к белому: как Дуа Липа носит классический летний цвет

Даже обычное белое платье может иметь эпатажный вид. Именно это демонстрирует Дау Липа на своей странице в инстаграм.

Певица и трендсеттер Дуа Липа хорошо знает, как поражать публику стильными образами. В этом году в ее гардеробе очень много классического летнего цвета. Белый изрядно полюбился знаменитости и она ярко демонстрирует, с чем его можно носить.

Партнерский материал Почему паровые электрокамины Dimplex – лучшая замена биокаминов: обзор и преимущества

Как Дуа Липа носит белый цвет

В этом сезоне Дуа Липу можно назвать настоящей амбасадоркою белых мини-платьев. Она предпочитает спокойные цвета, довершая образ ярким дизайном. Платья от бренда The Attico – хороший пример. В нем певица покоряла Албанию, где сейчас отдыхает.

Дуа Липа прихватила с собой еще одно белое мини-платье, которое надела для прогулки у моря. Эта модель украшенная трендовыми вырезами на талии.

Для вечернего выхода неделю назад в Лондоне певица выбрала не менее эпатажный и откровенный белый наряд. Атласное короткое платье, которое демонстрирует отличную фигуру знаменитости, украшенное блестящими поясом. Стилист Липы Лоренцо Посокко дополнил образ массивными серьгами и бусами с жемчуга.

Новые коллекции одежды и обуви, модные веяния в нарядах и аксессуарах – следить за новинками фэшн-индустрии удобно, отдыхая у электрокамина Dimplex. Выбирайте свой электрокаминчтобы быть в тренде.

Любовь к белому Дуа Липа проявляет и в стильных образах с брюками этого оттенка. Она предпочитает широкие модели. Например, сочетает джинсы с узором и фиолетовый лонгслив. Или стилизует белые штаны расслабленного кроя с помощью вязаного кроп-топа и завязок от босоножек.

Брюки скинни певица надела со скоромным клетчатым топом и собрала волосы в хвост.

Интересно Платья принцессы Дианы до сих пор в тренде 7 летних моделей в фото

В этом цвете она также выбирает летние топы и майки. Ей изрядно полюбилась укороченная рубашка, которую она соединила с синими джинсами, классическая белая майка с узорами, изложенные блестками, и оверсайз рубашка, которую Дуа Липа с удовольствием носит дома.