Певица и трендсеттер Дуа Липа хорошо знает, как поражать публику стильными образами. В этом году в ее гардеробе очень много классического летнего цвета. Белый изрядно полюбился знаменитости и она ярко демонстрирует, с чем его можно носить.

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Как Дуа Липа носит белый цвет

В этом сезоне Дуа Липу можно назвать настоящей амбасадоркою белых мини-платьев . Она предпочитает спокойные цвета, довершая образ ярким дизайном. Платья от бренда The Attico – хороший пример. В нем певица покоряла Албанию, где сейчас отдыхает.

Дуа Липа прихватила с собой еще одно белое мини-платье , которое надела для прогулки у моря. Эта модель украшенная трендовыми вырезами на талии.

Для вечернего выхода неделю назад в Лондоне певица выбрала не менее эпатажный и откровенный белый наряд. Атласное короткое платье , которое демонстрирует отличную фигуру знаменитости, украшенное блестящими поясом . Стилист Липы Лоренцо Посокко дополнил образ массивными серьгами и бусами с жемчуга .

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Любовь к белому Дуа Липа проявляет и в стильных образах с брюками этого оттенка. Она предпочитает широкие модели. Например, сочетает джинсы с узором и фиолетовый лонгслив. Или стилизует белые штаны расслабленного кроя с помощью вязаного кроп-топа и завязок от босоножек.

Брюки скинни певица надела со скоромным клетчатым топом и собрала волосы в хвост.

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