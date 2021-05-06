Бренд By Far в 2016 году основали три женщины – сестры-близняшки Валентина Игнатова и Сабина Жошева и их лучшая подруга Деница Бумбарова.

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Модель сумки сразу понравилась многим мировым трендсеттерам, звездам стритстайла, а также супермоделям и другим знаменитостям.

By Far специализируется на выпуске аксессуаров, которые вдохновлены эстетикой конца 1990-х – начала 2000-х. С момента выхода дебютной коллекции, бренд быстро начал набирать популярность. Среди сторонников этой марки – актрисы Софи Тернер и Шарлотта Генсбур, певицы Бейонсе и Дуа Липа, модели Ирина Шейк, Эльза Госк, Кайли Дженнер.

Супермодель Ирина Шейк собрала немалую коллекцию сумок от бренда By Far – от мини-вариантов до средних моделей. Знаменитость носит их в любое время: зимой с шубами и пуховиками, весной – с жакетами и тренчами.

Сумки Rachel, Mini и Uma, созданные в Австралии и изготовленные вручную в Болгарии, в этом сезоне стали неотделимым атрибутом модных девушек. Сумки подходят к футболкам с джинсами, шелковым платьям, штанным костюмам.