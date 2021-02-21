Британская актриса Одри Хепберн отличалась столь изысканным стилем, его до сих пор хотят повторить женщины со всего мира. Обыденную одежду на себе Одри подносила, как произведение искусства.

Классика – это то, что никогда не выйдет из моды и всегда будет актуальным. Такой классикой является стиль Одри Хепберн – главной звезды фильмов "Завтрак у Тиффани" и "Римские каникулы".

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Как грамотно подобрать образы 40-х и 50-х годов, чтобы они гармонично вписались в современную реальность? Прежде всего, советуем обратить на любимые элементы гардероба Одри, аксессуары и обувь. Мода циклична, поэтому даже в 2021 году можно найти немало интересных вещей того времени, которые сейчас популярны.

Какие предметы гардероба любила Одри?

В гардеробе актрисы преобладали простые топы и кардиганы, классические брюки, рубашки, держащие форму и капри до середины лодыжки. Также она любила характерные однотонные лаконичные костюмы насыщенных оттенков. Их актриса дополняла минималистическими аксессуарами.



Стиль Одри Хепберн / Фото из Инстаграма "Стильно и доступно"

В гардеробе Одри Хепберн было немало стильных и элегантных пальто А-силуэта из шерсти или твида.



Стиль Одри Хепберн / Фото из Инстаграма "Стильно и доступно"

Что до платьев, то у актрисы было огромное разнообразие силуэтов: платье-футляр, А-силуэт, прямые, модели с обтягивающих верхом и расширением от талии. Что касается длины, то основная часть платьев была в длине меди. Если мини, то только с закрытой зоной декольте.

Настоящей легендой стало маленькое черное платье созданное Юбером де Живанши. Хепберн дополняла его длинными перчатками, очками и жемчужным ожерельем.



Стиль Одри Хепберн / Фото из Инстаграма "Стильно и доступно"



Стиль Одри Хепберн / Фото из Инстаграма "Стильно и доступно"

Среди самых любимых аксессуаров актрисы – очки с оправой "кошачий глаз", или массивные круглые модели. Платки и шляпки небольшого размера, а также лаконичные структурированные сумки среднего размера.

Одри Хепберн любила обувь на низком ходу, или небольших каблуках kitten hill.



Стиль Одри Хепберн / Фото из Инстаграма "Стильно и доступно"

Актриса умела прекрасно расставлять акценты на преимуществах своей фигуры и грамотно подчеркивала тонкую талию, изящные запястья и лодыжки, а также слегка акцентировать декольте и длинную красивую шею.



Стиль Одри Хепберн / Фото из Инстаграма "Стильно и доступно"

Рассматривая ее цветовую палитру, можно заметить, что знаменитость основном предпочитала ахроматы и нейтральным пастельным оттенкам. Ее невозможно было встретить в пестрых образах, ярких цветах или насыщенных принтах.



Стиль Одри Хепберн / Фото из Инстаграма "Стильно и доступно"