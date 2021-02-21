Икона стиля Одри Хепберн: какой наряд больше всего любила одна из самых красивых женщин планеты
Британская актриса Одри Хепберн отличалась столь изысканным стилем, его до сих пор хотят повторить женщины со всего мира. Обыденную одежду на себе Одри подносила, как произведение искусства.
Источник:инстаграм "Стильно и доступно"
Классика – это то, что никогда не выйдет из моды и всегда будет актуальным. Такой классикой является стиль Одри Хепберн – главной звезды фильмов "Завтрак у Тиффани" и "Римские каникулы".
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Как грамотно подобрать образы 40-х и 50-х годов, чтобы они гармонично вписались в современную реальность? Прежде всего, советуем обратить на любимые элементы гардероба Одри, аксессуары и обувь. Мода циклична, поэтому даже в 2021 году можно найти немало интересных вещей того времени, которые сейчас популярны.
Какие предметы гардероба любила Одри?
В гардеробе актрисы преобладали простые топы и кардиганы, классические брюки, рубашки, держащие форму и капри до середины лодыжки. Также она любила характерные однотонные лаконичные костюмы насыщенных оттенков. Их актриса дополняла минималистическими аксессуарами.
Стиль Одри Хепберн / Фото из Инстаграма "Стильно и доступно"
В гардеробе Одри Хепберн было немало стильных и элегантных пальто А-силуэта из шерсти или твида.
Стиль Одри Хепберн / Фото из Инстаграма "Стильно и доступно"
Что до платьев, то у актрисы было огромное разнообразие силуэтов: платье-футляр, А-силуэт, прямые, модели с обтягивающих верхом и расширением от талии. Что касается длины, то основная часть платьев была в длине меди. Если мини, то только с закрытой зоной декольте.
Настоящей легендой стало маленькое черное платье созданное Юбером де Живанши. Хепберн дополняла его длинными перчатками, очками и жемчужным ожерельем.
Стиль Одри Хепберн / Фото из Инстаграма "Стильно и доступно"
Стиль Одри Хепберн / Фото из Инстаграма "Стильно и доступно"
Среди самых любимых аксессуаров актрисы – очки с оправой "кошачий глаз", или массивные круглые модели. Платки и шляпки небольшого размера, а также лаконичные структурированные сумки среднего размера.
Одри Хепберн любила обувь на низком ходу, или небольших каблуках kitten hill.
Стиль Одри Хепберн / Фото из Инстаграма "Стильно и доступно"
Актриса умела прекрасно расставлять акценты на преимуществах своей фигуры и грамотно подчеркивала тонкую талию, изящные запястья и лодыжки, а также слегка акцентировать декольте и длинную красивую шею.
Стиль Одри Хепберн / Фото из Инстаграма "Стильно и доступно"
Рассматривая ее цветовую палитру, можно заметить, что знаменитость основном предпочитала ахроматы и нейтральным пастельным оттенкам. Ее невозможно было встретить в пестрых образах, ярких цветах или насыщенных принтах.
Стиль Одри Хепберн / Фото из Инстаграма "Стильно и доступно"
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