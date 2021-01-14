Кажется, что с приходом холодов выглядеть стильно, женственно и элегантно просто невозможно. Зима – это время больших пуховиков, длинного шарфа обвязанного вокруг шеи, шапки и массивных ботинок. Впрочем французские модницы разрушают эти стереотипы. Секреты французского стиля до сих пор пытаются разгадать многие мировые модницы.

Француженкам удается с минимальным усилием всегда выглядеть романтично и изысканно. Живым примером этому служит Джейн Биркин, которая в 74 года может дать фору любой моднице на Неделе моды, пишет 24 канал.

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Француженки одеваются так, чтобы никто не заметил их стараний. Истинно французский стиль не следует моде с ног до головы. Конечно, француженки прекрасно разбираются в модных тенденциях и умеют определить бренд, только посмотрев на одежду, однако полностью одеться в люкс для француженок – дурной тон.

Модницы из мировой столицы моды умеют сочетать одежду дорогого люкса с одеждой купленным в масс-маркете. А вот ультрамодную обновку из последней коллекции, француженки охотно объединят с винтажной одеждой из бабушкиного гардероба.

Чтобы вдохновить вас на модные подвиги, советуем внимательнее присмотреться к французским образов из инстаграма.

Любимые вещи француженок

Пальто на запах

Француженки очень любят пальто любых цветов и фасонов, а судя по их инстаграм-страницам, наибольшее предпочтение они отдают пальто на запах. Такое пальто на любой женщине будет выглядеть очень женственно. Пальто на запах определяет силуэт и подчеркивает линию талии. В такой верхней одежде с легкостью можно выглядеть изысканно и утонченно.



Стильные французские образы / Fashion Likes

Джинсы клеш

Изящные жительницы Франции в холодное время года делают ставку на деним. Модницы любят одевать джинсы клеш, которые вернулись к нам из 70-х годов. Такой фасон джинсов визуально делает ноги длиннее.



Стильные французские образы / Fashion Likes

Обувь на каблуках

Один из маленьких секретов, который помогает француженкам выглядеть изящно и женственно – обувь на каблуках. Даже зимой представительницы французского шика не расстаются с ботильонами и ботфортами.



Стильные французские образы / Fashion Likes

Объемный свитер

Французский стиль – это сочетание вещей с мужского плеча и чего-то по-настоящему женственного. В холодное время француженки сочетают свитер с джинсами по фигуре.



Стильные французские образы / Fashion Likes

Шуба из овчины

Модная эко-шуба из овчины сейчас находится на пике популярности. Теплую, уютную и стильную шубу сейчас надевают все мировые знаменитости и инфлюенсеры.



Стильные французские образы / Fashion Likes

Шапка бини

Стильные французские модницы дополняют свои зимние образы шапкой бини, которая уже успела стать настоящим мастхэв. С такой шапкой и уши не мерзнут, и изысканность сохраняется.



Стильные французские образы / Fashion Likes