Лимонный оттенок этой весной можно найти повсюду. Им окрашены джемперы, джинсы, платья и топы. Ближе этот оттенок можно пронаблюдать на кадрах стильных модниц, которые уже успели внедрить лимонный в свои аутфиты.

В этом году с легкой руки дизайнеров весна кажется очень яркой. Модницы смело применяют к своим образам технику колорблок, миксуют между собой неоновые цвета и не забывают о главных цветах весны – зеленом и розовом.

Вам это будет интересно Как одеваются француженки весной: основные элементы стильного гардероба

Впрочем фешионисты советуют обратить внимание на еще один главный оттенок весны – лимонный, напоминающий солнце и кусок лимонного тарта.

Лимонный не выглядит столь эпатажно, как, скажем, неоновый желтый, поэтому его можно охотно внедрять в свой гардероб и не бояться такого солнечного оттенка.

Беспроигрышным вариантом этой весной станут сумки цвета лимона: такие в свой гардероб уже добавили Эмили Синдлев, Бланка Миро и Жозефина Ханнинг Дженсен. Эти аксессуары удачно расставят акценты в любом образе. Вы можете дополнять ими спортивный наряд для семейной прогулки, или лаконичное платье для делового бранча.

Среди ярких цветов, которые представили дизайнеры, лимонный цвет сейчас будто предвестник минимализма, ведь по сути бледно-желтый цвет – это альтернатива классическому белому. Лимонный выигрышно, свежо и лаконично выглядит в виде штанних костюмов, жакетов и тренчей.

Шведская модель Эльза Хоск еще в начале весны показала в своем инстаграме стильную лимонную сумку от Valentino, а любительница лаконичного наряда француженка Жюли Феррери показала, как можно легко надевать лимонную рубашку.

Британская модница Джесси Был отправилась на весенний пикник с родными в лимонном спортивном костюме, между тем американская фешиониста Брит Харвей для весенних посиделок на улице выбирает классические синие джинсы и лимонный свитшот.