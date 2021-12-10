Телеведущая и актриса Лилия Ребрик активно ведет свою личную страницу в Инстаграме. Знаменитость каждый день делится аутфитами, которые она примеряет для "Утра с Украиной". Кроме этого, Лилия делится с поклонниками домашними кадрами и личной жизнью.

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Звезда любит стильно одеваться, поэтому часто показывает в профиле интересные образы. В последней заметке телеведущая показала нежный look.

Образ Лилии Ребрик

Знаменитость позировала перед камерой на фоне дома. Лилия примерила белоснежную водолазку с массивной горловиной, дополнив образ классическими голубыми джинсами.

Телеведущая надела сверху длинное пальто приглушенного зеленого цвета. Для удобства звезда примерила молочные короткие ботинки на плоской подошве. Образ также дополнили аксессуары – черная сумка на цепочке и солнцезащитные очки.

Белокурые волосы Лилия зачесала в пучок, а на лице сделала естественный макияж. Она накрасила веки бежевыми тенями, а губы – коричневой помадой.



Нежный образ Лилии Ребрик / Фото с инстаграма



Нежный образ Лилии Ребрик / Фото с инстаграма

Подписчики знаменитости всегда активно комментируют новые фото телеведущей. На этот раз они также засыпали ее приятными словами.