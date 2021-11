Лилия Ребрик на своей личной странице в инстаграме, за которой следят более 700 тысяч поклонников, часто делится с фанатами образами look of the day и вдохновляет своих подписчиков на создание интересных аутфитов.

Теперь знаменитость порадовала свою аудиторию приятной новостью. Она во второй раз с брендом One by One создала совместную коллекцию "In love". Лилия Ребрик вместе с украинской маркой представила базовые элементы гардероба, в которые вошли нежные платья, костюмы, юбки пастельных цветов и эффектное цветное пальто.

В рекламной съемке снялась сама Лилия Ребрик, демонстрируя элегантные образы.

Каждая деталь одежды буквально дышит любовью: акцентные вышивки, пуговицы в форме сердец – все, чтобы побаловать себя и не забыть, что после холодов обязательно становится тепло,

– написала телеведущая в своем инстаграме.

Поклонники звезды радостно отреагировали на ее новое сообщение и засыпали приятными комментариями.

"Вау! Очень красиво";

"Лиличка, вы замечательная";

"Самая красивая";

"Вы такая молодец! Восхищаюсь вами";

"Это лучшая коллаборация 2021 года".

Стильная коллекция одежды от Лилии Ребрик и One by One / Фото из инстаграма ведущей

