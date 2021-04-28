Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик почти каждое утро демонстрирует своей аудитории роскошные образы, которые ей выбирают стилисты для съемок в утренней программе. Она позировала перед камерой в трендовом салатовом жакете.

Лилия Ребрик в кадре всегда выглядит эффектно. Телеведущая вдохновляет своих поклонников на интересные аутфиты, которые можно легко повторить.

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Трендовый образ Лилии Ребрик

Середину рабочей недели знаменитость решила провести в нежном образе. В студии утренней программы она позировала в белой майке с фактурными бретелями и брюках палаццо. Сверху Лилия надела трендовый салатовый жакет, который надевают все мировые звезды стритстайла.

Наряд она соединила с изысканными туфлями-лодочками белого цвета. Весенний аутфит знаменитость дополнила белыми серьгами.

Свои волосы она уложила в фирменную прическу, а на лице сделала насыщенный макияж. Веки накрасила коричневыми тенями, подведя их черным лайнером, а губы накрасила розовой помадой.

На всех фотографиях Лилия Ребрик излучает улыбку и счастье, поэтому без искреннего кадра не обошлось и в этот раз.

"В этот день в мире отмечают День "Поцелуй свою вторую половинку". Сделайте это прямо сейчас. Нет? Не огорчайтесь! Будет!", – написала телеведущая в своем сообщении.



Стильный образ Лилии Ребрик / Фото из инстаграма