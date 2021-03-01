Дочь британской супермодели Кейт Мосс, 18-летняя Лила Мосс снялась для обложки японского Vogue. Также девушка позировала в безупречной фотосессии для именитого издания.

Дочь супермодели Кейт Мосс уже не первый год штурмует fashion-индустрию. Девушка уже снялась для многих глянцев, сотрудничает с разными брендами и даже успела дебютировать на подиуме.

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Лила Мосс позировала в наряде созданном японским дизайнером Томо Коизуми вместе с итальянским брендом Эмилио Пуччи. На обложке глянца юная модель позировала в пышном боди с вырезами на талии.

Стилисты сделали Лили прическу в стиле певицы Эмми Уайнхауз. Визажисты подчеркнули глаза Мосс коричневыми тенями и черным карандашом, губы накрасили коричневой помадой.

Для фотосессии Лила надела мини-платье на одно плечо, джинсовые бермуды и футболку с массивными плечами. Модель позировала в красном вязаном свитере, рубашке с короткими джинсовыми шортами и розовом жаккардовом костюме.

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Что известно о Лиле Мосс

Единственная дочь 47-летней модели Кейт Мосс родилась в отношениях с издателем Джефферсоном Хеком. Девушка уже успела стать лицом косметического бренда Marc Jacobs и приняла участие осенью в своем первом модном показе Miu Miu.

Для первой обложки Лила снялась в 2018 году. Дочь Кейт Мосс позировала для глянца Dazed.