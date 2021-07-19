Трудно представить нашу жизнь без трикотажных вещей, которые есть в гардеробе каждой модницы. Основная особенность трикотажа – переплетенные петли ткани особым образом, что делает изделия очень эластичными.

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С точки зрения коррекции с этим материалом надо быть осторожным, поскольку плоская ткань полностью прилегает к телу, невыгодно подчеркивая проблемные места.

Впрочем, обойти тему трикотажа этим летом невозможно. Тренд на платья с разрезами на талии и открытой спиной просто заполонил весь мир.

Первой безупречные луки показала на себе супермодель Рози Хантингтон-Уайтли. Блондинка демонстрировала своим поклонникам красивые аутфиты, которые можно охотно надевать летом в пару к босоножкам, и не только трикотажные платья. Вариантов этим летом использовать трикотаж, стилизуя его в свой гардероб, есть много.

Трикотажные сеты

"Костюм из юбки и топа или трикотажной рубашки или же брюки с кардиганом – такой трикотажный total look будет выглядеть стильно и непринужденно. Задать настроение образу можно с помощью обуви и аксессуаров. Низкий ход станет логическим завершением, а каблуки добавят контраста и изысканности", – говорится в заметке.



Стильные образы с трикотажем / Фото из инстаграма



Стильные образы с трикотажем / Фото из инстаграма



Стильные образы с трикотажем / Фото из инстаграма

Микс с деловым стилем

Жакет или рубашка сделают трикотажный look неординарным и собранным. Маскулинный жакет поможет сбалансировать кроп-топ, женственную юбку или платье.



Стильные образы с трикотажем / Фото из инстаграма



Стильные образы с трикотажем / Фото из инстаграма⠀

Трикотаж с денимом

"Эти фактуры как бы созданы друг для друга. В таких сочетаниях можно смело экспериментировать с цветами, кроем или аксессуарами", – отмечают стилисты.



Стильные образы с трикотажем / Фото из инстаграма⠀

Нестандартный крой

Платья, топы с фигурными вырезами, юбки с разрезами, асимметричные детали – такие элементы способны поднять трикотажный аутфит на новый уровень.



Стильные образы с трикотажем / Фото из инстаграма



Стильные образы с трикотажем / Фото из инстаграма



Стильные образы с трикотажем / Фото из инстаграма

Трикотажный комбинезон

"Отчаянные фешионисты могут попробовать этот трендовый айтем. Лук с такой вещью априори будет провокационным и ярким, поэтому можно успокоить его нейтральной цветовой гаммой или же добавить верхний слой в виде тренча, накидки или пиджака. Образ можно вывести в спорт или гламур, дополнив соответствующими аксессуарами", – отмечается в инстаграм-заметке.



Стильные образы с трикотажем / Фото из инстаграма