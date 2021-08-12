Fashion-вдохновение: 9 роскошных образов дизайнера обуви Амины Муадди

Основательница хрустальных туфель Амина Муадди в период карантина получила бешеную популярность. Пока все сидели дома, она с большим успехом продавала вечерние туфли, усыпанные стразами, пайетками и ювелирными пряжками. Парижанка постоянно надевает свою обувь, поэтому советуем вдохновиться стильными фотографиями от криейтора бренда AMINA MUADDI.

Амину Муадди обожает барбадосская певица Рианна, светская львица Ким Кардашян, модель Кендалл Дженнер, немецкая инфлюэнсерша Леони Ганне и многие другие.

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Дизайнер завоевала популярность среди знаменитостей и звезд стритстайла еще в 2019 году, когда выиграла премию Footwear News Achievement в номинации "Лучший дизайнер 2019 года" (своеобразный "Оскар" обувного мира моды).

Уже через год туфли звездного дизайнера мелькали у каждой инстаграм-инфлюэнсерши. Ее обувь узнаваема среди других благодаря яркой цветовой палитре и необычной эксцентричности. Мюли, босоножки и туфли бренда AMINA MUADDI щедро усыпаны блестками, цепочками и стразами.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex . Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Свой бренд Амина запустила, когда ей исполнился 31 год. Определенный период она работала в журналах и успела построить карьеру стилистки в L'Uomo Vogue и GQ. Там она изнутри изучила мир моды, а тогда начала осуществлять свою давнюю мечту. Знакомство Амины с самыми влиятельными модными экспертами и свободный полет фантазии заложили основу для разработки необычного дизайна обуви, которому всегда обеспечен sold-out

Fashion 24 советует познакомиться поближе с обувным дизайнером и вдохновиться ее стильными летними образами.