Амину Муадди обожает барбадосская певица Рианна, светская львица Ким Кардашян, модель Кендалл Дженнер, немецкая инфлюэнсерша Леони Ганне и многие другие.

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Дизайнер завоевала популярность среди знаменитостей и звезд стритстайла еще в 2019 году, когда выиграла премию Footwear News Achievement в номинации "Лучший дизайнер 2019 года" (своеобразный "Оскар" обувного мира моды).

Уже через год туфли звездного дизайнера мелькали у каждой инстаграм-инфлюэнсерши. Ее обувь узнаваема среди других благодаря яркой цветовой палитре и необычной эксцентричности. Мюли, босоножки и туфли бренда AMINA MUADDI щедро усыпаны блестками, цепочками и стразами.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Свой бренд Амина запустила, когда ей исполнился 31 год. Определенный период она работала в журналах и успела построить карьеру стилистки в L'Uomo Vogue и GQ. Там она изнутри изучила мир моды, а тогда начала осуществлять свою давнюю мечту. Знакомство Амины с самыми влиятельными модными экспертами и свободный полет фантазии заложили основу для разработки необычного дизайна обуви, которому всегда обеспечен sold-out

Fashion 24 советует познакомиться поближе с обувным дизайнером и вдохновиться ее стильными летними образами.