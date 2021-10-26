Успешная украинская телевизионная звезда и инфлюенсер, за которой следят в инстаграме более 3 миллионов пользователей, активно ведет свою личную страницу. Блондинка не только зарабатывает на своем блоге, но и показывает стильные образы, которые может повторить любая модница.

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Образ Леси Никитюк

Знаменитость позировала перед камерой на фоне тыквенной фотозоны. Телеведущая сделала яркие фотографии. Звезда примеряла кремово-желтый свитер, который соединила с трендовыми темно-бежевыми лосинами.

Сверху Леся Никитюк надела графитовую дубленку и дополнила образ кремовыми сапогами с квадратным носком. Аутфит знаменитости завершил красивый головной убор – кремовый кепи с белой вставкой.

Леся Никитюк распустила волосы, а на лице сделала лёгкий макияж. Она подчеркнула глаза черной тушью, а губы накрасила нежно-розовой помадой.



Леся Никитюк примерила стильный осенний образ / Фото из инстаграма телеведущей



Леся Никитюк примерила стильный осенний образ / Фото из инстаграма телеведущей