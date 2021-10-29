Леся Никитюк восхитила интересным образом в кремовом платье с перьями от украинского бренда
Источник:инстаграм Леси Никитюк
Популярная телеведущая Леся Никитюк в очередной раз похвасталась стильным образом. Она позировала в трикотажном платье от украинского бренда the COAT.
Леся Никитюк всегда безупречно выглядит на публике. Она постоянно беспокоится о своем внешнем виде и выбирает стильные образы. На этот раз знаменитость примерила стильный аутфит от дизайнера Кати Сильченко. В национальном парке Межигорье телеведущая сделала стильные кадры.
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Образ Леси Никитюк
Телеведущая позировала перед фотокамерой в трикотажном платье кремового оттенка на длинный рукав. Дизайнерское изделие украшено коричневыми перьями внизу, белым воротником от рубашки и стильными пуговицами. Платья украшал тонкий ремень на талии.
Стилисты Леси Никитюк заплели ей две длинные косички, а на ее лице сиял безупречный макияж. Визажисты подчеркнули взгляд черными стрелками, а губы нарисовали коричневой помадой.
Фанаты, как всегда, не удержались и написали в комментариях множество приятных слов.
- "Голливуд прячется";
- "Такая красивая";
- "Очень красивый наряд";
- "Леся, ты просто королева";
- "Суперовый образ".