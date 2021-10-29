Леся Никитюк всегда безупречно выглядит на публике. Она постоянно беспокоится о своем внешнем виде и выбирает стильные образы. На этот раз знаменитость примерила стильный аутфит от дизайнера Кати Сильченко. В национальном парке Межигорье телеведущая сделала стильные кадры.

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Образ Леси Никитюк

Телеведущая позировала перед фотокамерой в трикотажном платье кремового оттенка на длинный рукав. Дизайнерское изделие украшено коричневыми перьями внизу, белым воротником от рубашки и стильными пуговицами. Платья украшал тонкий ремень на талии.

Стилисты Леси Никитюк заплели ей две длинные косички, а на ее лице сиял безупречный макияж. Визажисты подчеркнули взгляд черными стрелками, а губы нарисовали коричневой помадой.

Фанаты, как всегда, не удержались и написали в комментариях множество приятных слов.

"Голливуд прячется";

"Такая красивая";

"Очень красивый наряд";

"Леся, ты просто королева";

"Суперовый образ".

Стильный образ Леси Никитюк / Фото из инстаграма

Стильный образ Леси Никитюк / Фото из инстаграма