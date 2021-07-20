Леся Никитюк и Сергей Притула показали очаровательные аутфиты: интересные образы

Леся Никитюк и Сергей Притула – самый яркий тандем ведущих на украинском телевидении. Они оба ведут шоу "Кто сверху?" и отличаются особым чувством юмора. Недавно знаменитости снялись в яркой фотосессии.

Совсем скоро стартует новый сезон развлекательной программы "Кто сверху?", участие в которой принимают все звезды украинского шоу-бизнеса. Леся Никитюк часто публиковала в своих инстаграм-сториз веселые видео со съемок, поэтому новый сезон должен показаться интересным.

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Интерес у фанатов организаторы шоу подогрели интересными аутфитами звездных ведущих. На странице "Нового канала" появились роскошные кадры, на которых Леся Никитюк позирует с Сергеем Притулой.

Модные образы телеведущих

Знаменитости фотографировались в студии на розовом фоне. Леся Никитюк позировала в голубом пестром мини-платье с бахромой и длинных светло-голубых перчатках из тюля. Изделие подчеркивало длинные ноги красавицы и ее стройную талию. Образ знаменитости завершили бежевые босоножки на каблуке и эффектная прическа.

Белокурые волосы Леси уложили в локоны и зачесали передние пряди набок. Завершающим штрихом стал сияющий макияж. Визажисты подчеркнули взгляд черными стрелками, а губы накрасили розовым блеском.

Рядом с Лесей позировал Сергей Притула. Стилисты одели телеведущего в белую базовую футболку и дополнили образ розовым костюмом. Образ артиста довершали белоснежные кроссовки от британского модельера Александра Маккуина.



Яркие образы знаменитостей / Фото из инстаграма

На другом кадре Леся позировала в голубой рубашке в клетку с белым воротником и манжетами. Модный верх дополнили белые шорты. Нежный образ знаменитости довершил хвост вверху.

Для новой фотографии Сергей Притула предстал в парном образе. Он примерил белую футболку и голубой костюм.



Яркие образы знаменитостей / Фото из инстаграма