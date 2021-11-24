Леся Никитюк пришла в ресторан Gucci в образе из магазина Zara за 1800 гривен: модные фото

Украинская блогер и телеведущая Леся Никитюк прилетела в Италию. Модница сразу отправилась на обед в ресторан Gucci Osteria da Massimo Bottura в стильном аутфите.

Леся Никитюк – одна из самых успешных телеведущих в украинском шоу-бизнесе, кроме этого большой заработок ей приносит реклама в инстаграме. В гардеробе звезды есть много люксовых вещей от известных мировых брендов, впрочем, в ресторан знаменитость пришла в образе от масс-маркета. Она надела брюки и рубашку из магазина Zara.

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В своих инстаграм-сторис Леся Никитюк показала угощение в фешенебельном ресторане. Ей подали луковый суп и осьминога в эффектной подаче. Знаменитость отметила, что итальянская кухня необычайно вкусна, впрочем, порции для нее были маленькими.

Ресторан Gucci кратко. Очень дорого, очень вкусно, очень мало. Но это особая атмосфера со звездой Michelin, девятью столиками и великолепным интерьером,

– написала телеведущая в заметке.

Также блондинка пошутила над своим образом, ведь пришла в ресторан итальянского Модного дома Gucci в вещах от испанского магазина Zara. Но даже в бюджетном образе Леся Никитюк, как всегда, выглядела стильной и эффектной.

Образ Леси Никитюк

Украинская знаменитость примерила на себя бежево-коричневую тюлевую рубашку-поло из полупрозрачного материала, которая застегивается на пуговицы спереди. Стоит такая вещь на сайте 799 гривен.

Модный образ блогера дополняли расклешенные бархатные брюки с высокой посадкой и с боковыми разрезами зеленого цвета в черные размытые полоски.

"Леся Ивановна", как себя любезно называет телеведущая, зачесала волосы в хвост, на лице сделала нежный макияж в коричневых тонах и дополнила образ массивными золотыми серьгами и браслетом-гвоздем от французского ювелирного дома Cartier.



Стильный образ Леси Никитюк / Фото из инстаграма телеведущей



Стильный образ Леси Никитюк / Фото из инстаграма телеведущей