Украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк любит стильно одеваться и показывать трендовые элементы гардероба. Она продемонстрировала жемчужное ожерелье на шее, которое очень популярно этой весной.

Украшения с жемчугом стали новым модным трендом, вытеснив золотистые массивные цепочки. Изящные жемчужины на шее выглядят достаточно женственно. Украинская звезда инстаграма Леся Никитюк не обходит тренды стороной, поэтому уже на себя примерила изящный аксессуар.

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Этой весной жемчужины вошли в топ самых модных трендов, причем новая волна украшений из белых жемчужин совершенно отличается от тех колье из жемчужин, которые мы можем найти в ящиках своих бабушек. Теперь такие украшения можно носить в повседневной жизни, сочетая с разнообразной одеждой.

Сейчас украшение из жемчужин надо надевать не только в театр. Трендовый чокер украсит casual-образ, состоящий из mom jeans, белой рубашки и массивных кроссовок.

Телеведущая Леся Никитюк надела розовый топ и укороченную рубашку. Ее летний образ дополнили черные солнцезащитные очки от Versace, круглые серьги, золотой браслет и ожерелье из жемчужин, украшенное золотым кулоном.



Леся Никитюк надела стильный аксессуар / Фото с инстаграму

В масс-маркетах уже можно найти много аксессуаров с жемчужинами. Такие украшения могут быть дополнены дополнительной золотистой цепочкой или несколькими слоями, буквами, кулонами и сочетанием золота с одной части, а жемчужин – с другой. Какие украшения следует выбирать этой весной – смотрите в нашей подборке.



Стильные аксессуары весны​ / Фото з Pinterest



Стильные аксессуары весны / Фото з Pinterest



Стильные аксессуары весны / Фото з Pinterest



Стильные аксессуары весны / Фото з Pinterest



Стильные аксессуары весны / Фото з Pinterest