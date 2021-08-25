Леся Никитюк показала модный выход в цветочном костюме: красивые фото

Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась со своими фолловерами очередным стильным кадром. Она позировала в очаровательном маленьком костюме в трендовый цветочный принт.

Звезда инстаграма Леся Никитюк, за которой следят более 3 миллионов пользователей, почти ежедневно публикует фотографии в модных образах. Блондинка любит стильно одеваться и примерять трендовые элементы гардероба.

Партнерский материал Реалистичные электрокамины с 2D визуализацией пламени: обзор лучших приборов

На этот раз она не обошла стороной моду на цветочный принт, поэтому продемонстрировала на себе стильное изделие.

Образ Леси Никитюк

Перед фотокамерой телеведущая появилась в коричневом костюме в цветочный принт, состоящий из рубашки и юбки. Рубашка украшена воротником и большими рукавами, а юбка – складкой плиссе.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex . Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

К костюму Лес Никитюк подобрала коричневую сумку с короткой ручкой. Ее образ завершили золотистые серьги-кольца, высокий пучок на голове и нежный макияж. Знаменитость нарисовала века бронзовыми тенями, подчеркнула взгляд черными стрелками, а губы накрасила коричневой помадой.

Образы телеведущей никогда не остаются без внимания поклонников, поэтому они часто засыпают ее положительными комментариями.

"Очень хорошая";

"Прекрасная";

"Очень, очень красивая";

"Супер фото";

"Красотка";

"Леся Ивановна в цветах осени".



Стильный образ Леси Никитюк / Фото с инстаграма телеведущей



Стильный образ Леси Никитюк / Фото с инстаграма телеведущей